السجن 14 عاما لمواطنين أمريكيين في فيتنام بتهمة الإرهاب

أصدرت محكمة فيتنامية حكمين بالسجن 14 عاما على مواطنين أمريكيين اثنين من أصل فيتنامي بتهمة التدبير لتفجيرات إرهابية في البلاد.

وذكر مسؤول في المحكمة الشعبية بمدينة هو تشي منه أنه تمت إدانة المواطنين الأمريكيين جيمس نغوين وأنجيل فان إلى جانب 10 متهمين آخرين بعد محاكمة دامت يومين في قضية "محاولة قلب نظام الحكم" من خلال تدبير ما لا يقل عن 3 هجمات إرهابية في البلاد.

وصدرت بحق المتهمين الـ 10 الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و11 عاما.

وحسب معطيات المحكمة، كان نغوين وفان يعملان لصالح ما يسمى بـ "الحكومة المؤقتة الفيتنامية" التي يقع مقرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تتكون من الأمريكيين من أصول فيتنامية، الذين يدعون لاستعادة النظام الذي كان في دولة فيتنام الجنوبية السابقة قبل سيطرة الشيوعيين على كامل البلاد في السبعينات من القرن الماضي بعد الحرب الأهلية التي تدخلت فيها الولايات المتحدة في حينها لدعم حكومة فيتنام الجنوبية.

وقالت وزارة الأمن العام إن المواطنين المذكورين كانا يديران شبكة عملاء سرية تابعة للمنظمة الآنفة الذكر، ودبرا عمليات عناصرها، بالإضافة إلى المخططات لبث دعاية معادية للحكومة وتنظيم احتجاجات.

وتحمل السلطات هذه المنظمة، التي تم إدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية، مسؤولية التخطيط للهجوم على مطار تان سون نهات الدولي بمدينة هو تشي منه في أبريل 2017، والهجوم على مركز للشرطة في المدينة ذاتها في يونيو الماضي.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في هانوي في بيان لها أنها ستتابع وضع المواطن جيمس نغوين وستقدم المساعدة القنصلية له حتى يتم إطلاق سراحه، دون أن تذكر أي شيء عن المواطنة الثانية أو تعلق على موضوع التهم الموجهة إليها.

المصدر: رويترز