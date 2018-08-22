طهران: لندن ستحل محلّ واشنطن في تحديث مفاعل "أراك" النووي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بريطانيا ستحل مكان الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة من مشروع تحديث مفاعل "أراك" النووي الإيراني.

وقال صالحي اليوم: "بريطانيا حلت محل الولايات المتحدة في تعزيز المياه الثقيلة في مفاعل "أراك"، وخروج واشنطن من الاتفاق النووي لا يعرض إيران لأي مشكلة على الأصعدة العلمية والاكتشافية والتطوير، وبناء محطات توليد طاقة جديدة".

وأكد المسؤول الإيراني أن العقوبات الأمريكية، لم تؤثر على أنشطة إيران النووية، وقال: "معظم مشاريعنا مكتفية ذاتيا أو يجري تنفيذها مع دولة مثل روسيا، تفي بالتزاماتها بشكل كامل".

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وعن محطة "بوشهر" الثانية للطاقة، قال صالحي: "حاليا، المحطة تمضي قدما أكثر مما كان مقررا، ونأمل في أن يتم تدشين المفاعل الثاني خلال السنوات الست القادمة، وإطلاق المفاعل الثالث بعد عامين من من إطلاق الثاني".

وتابع: "بمساعدة الروس، حصلنا على قدرة تخصيب العناصر الأخرى، ونحن بين الدول القليلة التي صار يمكنها إنتاج النظائر المشعة وتخصيب الزينون والتيلوريوم".

المصدر: مهر