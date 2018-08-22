هولندا.. انفجار سيارة إثر اصطدامها بمبنى مجلس مدينة بيمل

أفادت الشرطة الهولندية بانفجار سيارة إثر اصطدامها بمبنى مجلس مدينة بيمل فجر الأربعاء، ونشوب حريق كبير ومقتل سائق السيارة، فيما لم ترد أي أنباء ترجح أن يكون الحادث عملا إرهابيا.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في تمام الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن أسطوانه غاز كانت في السيارة وأن الانفجار نجم عنها.

وأكدت أن الحادث لم يتسبب بسقوط ضحايا بين من كانوا في المبنى، لافتة إلى أن المبنى المنكوب سيبقى مغلقا ليوم واحد على الأقل لحين ترميمه.

المصدر: شينخوا