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بولتون يؤكد أن واشنطن لا تريد تغيير الحكم في إيران لكنها تنشد تغيير سلوكه

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بولتون يؤكد أن واشنطن لا تريد تغيير الحكم في إيران لكنها تنشد تغيير سلوكه
Reuters
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مجددا اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير الحكومة في إيران، وإنما تنشد تغيير سلوكها.

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وقال بولتون في مؤتمر صحفي بالقدس، حيث أجرى محادثات مع زعماء إسرائيليين: "لنكن واضحين، تغيير النظام في إيران ليس سياسة أمريكية. لكن ما نريده هو تغيير هائل في سلوك النظام".

وأضاف أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت صواريخ قدمتها إيران لسوريا، كانت دفاعا مشروعا عن النفس.

وكان بولتون قد أشار في الماضي إلى أنه على الحكومة الأمريكية الضغط من أجل تغيير الحكم في إيران، لكنه عاد في مايو الماضي ليؤكد أن ذلك لا يندرج في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

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