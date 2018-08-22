نائب روسي يعلق على أنباء حول سقوط صاروخ نووي روسي في بحر بارنتس

علق مسؤول روسي في مجلس الاتحاد على أنباء نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى سقوط صاروخ نووي روسي في بحر بارنتس في نهاية عام 2017.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد، يفغيني سيريبرينيكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يملك أية معلومات تشير إلى تجارب فاشلة لصاروخ نووي روسي في بحر بارنتس، ولا يؤكدها.

وكانت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية قد نقلت أمس الثلاثاء عن معطيات للاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن صاروخا روسيا يحمل محركا نوويا سقط في بحر بارنتس أثناء التجارب الفاشلة التي جرت في نوفمبر الماضي.

وحسب مصادر للقناة تزعم أنها على علم بتقرير الاستخبارات الأمريكية، فإن صاروخا نوويا لا يزال مفقودا في البحر، وموسكو تستعد لبدء عملية البحث وانتشاله.

وأشارت القناة إلى أن 3 سفن روسية تزودت إحداها بالمعدات اللازمة للعمل مع المواد المشعة، ستشارك في هذه العملية، دون ذكر موعد بدئها.

وزعمت "سي أن بي سي" أنه إذا تمكن الروس من العثور وانتشال الصاروخ المفقود، ستستخدم موسكو هذه الخبرة في عملياتها المقبلة لإعادة صواريخ أخرى.

وسبق أن أفادت القناة الأمريكية بأن روسيا أجرت تجارب على الصاروخ المذكور 4 مرات خلال الفترة الممتدة منذ نهاية العام الماضي وحتى فبراير عام 2018، مشيرة إلى أن كافة التجارب هذه باءت بالفشل.

المصدر: تاس