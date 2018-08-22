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منظمة التحرير: ترامب عاجز عن إزالة قضية القدس من قلوبنا

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منظمة التحرير: ترامب عاجز عن إزالة قضية القدس من قلوبنا
Sputnik Kristina Afanasieva
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دانت منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بصدد القدس، واعتبرتها "لا قيمة لها".

وقال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن تصريحات ترامب التي أكد فيها أنه تمت إزاحة قضية القدس عن طاولة المفاوضات، "هي استمرار للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، وللأوهام التي تعيشها الإدارة الأمريكية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، في أي تسويات مستقبلية".

وتابع: "لا نعلم عن أي مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، وإذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من هذه القلوب".

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وأكد التميمي موقف القيادة الفلسطينية الرافض بشكل مطلق لـ"صفقة القرن"، ولكامل السياسة الأمريكية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لن تجد فلسطينيا واحدا يوافق على سياساتها.

المصدر: وكالة "معا"

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