 
مباشر

مشروع قانون يحاكم من يرفع علم فلسطين داخل إسرائيل

أخبار العالم

مشروع قانون يحاكم من يرفع علم فلسطين داخل إسرائيلصورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kojl

أجرى أعضاء في الكنيست الإسرائيلي مشاورات مع مسؤولين كبار في الحكومة، بخصوص طرح مشروع قانون ينص على السجن لمن يرفع علم فلسطين داخل أراضي 1948.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المشاورات حصدت الدعم الحكومي، مشيرة إلى أن عضو الكنيست عنات بركو، هدد بمحاكمة جنائية والسجن لمدة عام لمن يرفع علم فلسطين في شوارع الداخل.

وجاء التهديد بمشروع القانون إثر التظاهرة الضخمة، التي نظمها أهالي الداخل قبل أسبوعين رفضا وتنديدا بما يسمى "قانون القومية" رفعوا خلالها أعلام فلسطين وسط مدينة تل أبيب.

المصدر: وكالة معا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا