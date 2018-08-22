// 26.06.2018 по тикету 15478
مشروع قانون يحاكم من يرفع علم فلسطين داخل إسرائيل
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أجرى أعضاء في الكنيست الإسرائيلي مشاورات مع مسؤولين كبار في الحكومة، بخصوص طرح مشروع قانون ينص على السجن لمن يرفع علم فلسطين داخل أراضي 1948.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المشاورات حصدت الدعم الحكومي، مشيرة إلى أن عضو الكنيست عنات بركو، هدد بمحاكمة جنائية والسجن لمدة عام لمن يرفع علم فلسطين في شوارع الداخل.
وجاء التهديد بمشروع القانون إثر التظاهرة الضخمة، التي نظمها أهالي الداخل قبل أسبوعين رفضا وتنديدا بما يسمى "قانون القومية" رفعوا خلالها أعلام فلسطين وسط مدينة تل أبيب.
المصدر: وكالة معا
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