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انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب

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انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل ترقص مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل زفافها
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تعرضت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لزوبعة من الانتقادات بعد انحنائها بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل زفافها.

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ويعتبر منتقدو الوزيرة، أن "هذه اللفتة الساذجة ستضر بسمعة النمسا"، وعلقت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية: "جثو كنايسل على ركبتيها أمام بوتين عار علينا".

وأضافت: "وزيرة الخارجية فقدت كل مصداقيتها بسبب الطريقة التي عاملت بها فلاديمير بوتين".

وكان بوتين نجم المدعوين إلى حفل زفاف كنايسل في قرية نمساوية مطلع الأسبوع، وإن لم يكن من المعروف أنه صديق حميم للوزيرة النمساوية.

وأظهرت مقاطع مصورة كنايسل تختتم رقصة فالس مع بوتين بانحناءة شديدة، في لفتة قالت بعض وسائل الإعلام إنها تعطي دعاية للكرملين وتضر بالنمسا لسنوات.

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واستغل منتقدوها حقيقة تولي النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا في وقت تتزايد فيه التوترات بين الاتحاد وروسيا حول جملة من القضايا.

ولم تحذو النمسا حذو الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي هذا العام في طرد دبلوماسيين روس، بعد اتهام بريطانيا الكرملين بالتورط في استخدام غاز الأعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا، وهو اتهام تنفيه موسكو.

المصدر: رويتر

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