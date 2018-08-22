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سيئول تنظر في إزالة سمة "العدو" عن بيونغ يانغ في تقريريها السنوي

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سيئول تنظر في إزالة سمة
Reuters Handout
كيم جونغ أون ومون جيه إن- أرشيف
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ذكر مصدر كوري جنوبي مطّلع، أن سيئول تنظر في إمكانية حذف وصف الجيش الكوري الشمالي بـ"العدو" في تقريرها السنوي للدفاع.

وقال المصدر إن وصف بيونغ يانغ بـ"العدو" في تقرير وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يتناقض مع المشاورات الجارية مع الشمال وإعلان بانمونجوم.

وتابع: "نسعى بشكل حثيث للتوصل إلى طريقة لاستخدام عبارة أو كلمة تعكس بشكل كاف التهديد العسكري الشمالي بدلا من استخدام تعبير العدو".

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وتتماشى هذه المساعي مع اتفاق القمة الموقع بين الكوريتين في أبريل الماضي بين الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الجنوبي مون جيه إن، لوقف الأعمال العدائية بين البلدين والسعي لتخفيف حدة التوتر وإزالة خطر الحرب.

جدير بالذكر أن تقرير الدفاع الجنوبي لعام 2016 كان قد نص على أن "أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، تشكل تهديدا كبيرا لأمننا وطالما استمرت هذه التهديدات، فإن النظام الكوري الشمالي وجيشه سيظل عدوا لنا".

المصدر: يونهاب

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