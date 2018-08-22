واشنطن: روسيا لم تتدخل في انتخابات فلوريدا

أعلنت السلطات الأمريكية أنها لم تعثر على ما يثبت محاولة روسيا التدخل في العملية الانتخابية في ولاية فلوريدا جنوبي البلاد، محذرة من أن روسيا تملك القدرات اللازمة لذلك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ووزير الأمن الداخلي كيرستيان نيلسين كتبا في رسالة لإدارة فلوريدا: "لم نرصد محاولات سابقة أو مستمرة لاختراق المؤسسات المحلية أو الفدرالية في فلوريدا، إلا أن السلطات الروسية سبق وأظهرت أكثر من مرة امتلاكها النية والقدرات على حد سواء، لتنفيذ عمليات سيبرانية خبيثة".

واتهم السناتور الديمقراطي عن ولاية فلوريدا بيل نيلسون روسيا، بأن قراصنتها الإلكترونيين اخترقوا نظام تسجيل الناخبين في الولاية خلال التحضير لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، دون أن يقدم أي تفاصيل أو أدلة تؤكد مزاعمه، متذرعا بسرية المعلومات ذات الصلة بالموضوع.

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ووجهت سلطات الولاية رسالة إلى لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ، طالبت فيها بتوضيح ملابسات هذه القضية.

روسيا من جهتها، ترفض جملة وتفصيلا أي اتهامات موجهة لها بالتدخل في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات