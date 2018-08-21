بولتون يبحث مع رئيس إسرائيل القضايا الأمنية في المنطقة

بحث جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين القضايا المتعلقة بالأمن في المنطقة ، حسبما أفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

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ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء عن الرئيس الإسرائيلي قوله :" لقد ناقشنا جميع المسائل المقلقة بالنسبة لنا منها حركة حماس في قطاع غزة، والوضع في سوريا وحزب الله، وطبعا الوجود الإيراني في سوريا، والملف النووي الإيراني".

بدوره أفاد بولتون بأن الشرق الأوسط في الوقت الراهن مليء بالتحديات بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، مشيرا إلى " أهمية المحافظة على الصداقة القوية والتحالف بين الحكومتين والشعبين في الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكان بولتون قد وصل إلى إسرائيل يوم الأحد في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، وفي اليوم التالي لوصوله اجتمع مستشار ترامب في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقبيل بدء المباحثات مع نتنياهو، صرح بولتون بأن أكثر القضايا أهمية بالنسبة للولايات المتحدة هي عدم السماح لإيران بأي شكل من الأشكال امتلاك السلاح النووي ومن ثم تسليمه لأطراف أخرى.

وبعد انتهاء المباحثات بين بولتون ونتنياهو أمس الاثنين، قال الأخير للصحفيين:" إننا في إسرائيل نشكر الإدارة الأمريكية على خروجها من اتفاق إيران النووي واستئنافها العقوبات الاقتصادية ضد طهران، واصفا قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق من طرف واحد بأنه "قرار تاريخي".

المصدر: "تاس"