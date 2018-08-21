أنقرة: مطلقا النار على السفارة الأمريكية "كانا مخمورين"

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية قولها، إن مطلقي النار على السفارة الأمريكية في أنقرة، زعما أثناء التحقيق أنهما "كانا مخمورين" عندما أطلقا النار على السفارة.

وأضافت الوكالة الرسمية التركية أن الشرطة في العاصمة أنقرة حققت مع 42 شخصا للكشف عن ملابسات القضية، قبل القبض على الموقوفين "أحمد جليك تان"، و"عثمان غونداش".

وقد تعرضت السفارة الأمريكية في أنقرة أمس الاثنين، لإطلاق نار من سيارة، ولم تسفر عن خسائر بشرية واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية.

وأفادت محاضر التحقيق بأن الشرطة ضبطت مع الشخصين سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدماهما في الحادث المذكور، وتبين أن المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجل جنائي مليء بالجرائم منها تعاطي المخدرات وسرقة السيارات.

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وفي وقت سابق من صباح الاثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية، أنه جرى إطلاق نار على سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا من سيارة، وأن إطلاق النار أسفر عن تحطم بعض نوافذ السفارة، دون وقوع أي إصابات.

وتزامن الهجوم على السفارة مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة تركيا للقس الأمريكي أندريو برونسون، بتهمة الإرهاب والتجسس.

ويواجه برونسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بدعم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين المتواري في الولايات المتحدة والذي تؤكد السلطات التركية أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.

المصدر: وكالات