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ليبرمان يعلق على مقاتلة "كوثر" الإيرانية الجديدة

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ليبرمان يعلق على مقاتلة
Sputnik / Максим Блинов
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي أقوى جيش في الشرق الأوسط، مضيفا أنه قادر على الوصول إلى أي نقطة فيه، وجاهز للقتال على جبهتين في آن واحد شمالا وجنوبا.

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وبخصوص المقاتلة الإيرانية التي كشف النقاب عنها، يوم الثلاثاء، أكد ليبرمان أنه يجب عدم أخذ جميع الأحاديث الإيرانية على محمل الجد، ولكن من جهة أخرى عدم الاستهتار بها، بحسب ما نقلته وكالة "معا".

وبشأن الوضع في قطاع غزة، صرح ليبرمان: "إننا نشهد انخفاضا في عدد العمليات الإرهابية لكن ذلك لا يكفي".

وأضاف أنه يسمع في وسائل الإعلام العديد من "الشائعات" حول تسوية بين إسرائيل وحماس، موضحا أن تل أبيب تجري محادثات مع المصريين والأمم المتحدة وجهات دولية بهذا الشأن وأن التسوية الوحيدة من ناحيته هي الواقع في الميدان.

واشترط ليبرمان بأن التوصل إلى أي تسوية يكون بحل ملف الجنود الإسرائيليين لدى حركة حماس.

المصدر: وكالة "معا"

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