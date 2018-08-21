موسكو: سنرد على عقوبات واشنطن بشكل لا يلحق الضرر بمصالحنا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو لا أساس لها، وأن روسيا سترد عليها.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أدلة على انتهاك روسيا المزعوم لنظام العقوبات ضد كوريا الشمالية وقيامها بالهجمات السيبرانية.

وقال إن روسيا ستواجه الموقف الأمريكي "العدواني والعنيد وقصير النظر من حل القضايا الثنائية والدولية بعمل هادئ وجدي على جدول الأعمال البناء"، مضيفا أن روسيا "ستستمر بالرد على العقوبات بشكل لا يلحق أضرارا بمصالحها".

وأشار إلى استحالة تحسين العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن في ظل تلك الخطوات الأمريكية .

كما أكد أن المساعي الأمريكية لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية وتفعيل نهجها المعادي لكوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي لن تنجح.

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وقد جاء ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتين روسيتين و6 سفن بتهم التعاون مع كوريا الشمالية انتهاكا للعقوبات الدولية. كما فرضت واشنطن عقوبات على مواطنين روسيين وشركة روسية بذريعة "أنشطتها السيبرانية الخبيثة" المزعومة.

وأعلنت الولايات المتحدة كذلك أنها ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا إن لم تغير سلوكها.

المصدر: نوفوستي