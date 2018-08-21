مفوض أوروبي يعارض منح مساعدات أوروبية مباشرة لتركيا

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة غونتر أوتينغر، عن رفضه منح مساعدات مالية مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتركيا التي تعاني حاليا من أزمة انهيار عملتها.

إقرأ المزيد

وقال أوتينغر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة يوم الثلاثاء، إنه لا يرى تقديم ألمانيا مساعدات مالية لتركيا أمرا مناسبا.

وحث مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة الحكومة التركية على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حال الضرورة، موضحا أن الصندوق تم تأسيسه للتعامل مع مثل هذه التطورات الجذرية.

وأشار غونتر أوتينغر في تصريحاته إلى التطورات الأخيرة في تركيا ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال "للأسف يتبين لنا أن تركيا لم تحقق أي تقدم منذ سنوات، فهي تتراجع في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن حل الأزمة الاقتصادية في تركيا يتطلب في المقام الأول سياسة سليمة من الحكومة التركية، خاصة فيما يتعلق باستقلال البنك المركزي وتغيير سياسة الفائدة واتخاذ الحكومة إجراءات بناء للثقة في الدعم الاقتصادي على سبيل المثال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب التركية إلى 50 % وعلى منتجات الألومنيوم إلى 20 % في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز قس أمريكي في تركيا لاتهامه بالتورط في أنشطة إرهابية.

المصدر: د ب أ