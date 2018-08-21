 
مباشر

أردوغان يهنئ المسلمين ويدعو للسوريين والفلسطينيين

أخبار العالم

أردوغان يهنئ المسلمين ويدعو للسوريين والفلسطينيين
Handout
رجب طيب أردوغان- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kodq

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء رسالة تهنئة للشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى أردوغان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن يحمل العيد في هذا العام الخير للأمة الإسلامية ويخلصها من همومها ومشاكلها.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في حفل إعادة افتتاح جامع موسكو بعد ترميمه عام 2015. بوتين في تهنئة بالأضحى: قيم الإسلام الأصيلة تدعم حسن الجوار بين الشعوب

وأضاف: "أدعو الله سبحانه وتعالى من أجل كافة المظلومين الذين يقعون تحت الظلم من فلسطين إلى سوريا وجنوب آسيا إلى تركستان وفي كافة أنحاء العالم".

كما هنأ أردوغان قواته المتواجدة على الحدود مع العراق، وقال في اتصال هاتفي مع وزير دفاعه خلوصي أكار في ولاية هكاري الحدودية: "أنتم تواصلون كفاحا كبيرا بشرف وعزة من أجل حماية هذا الدين والأذان والوطن والعلم".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أحدث المقاتلات الروسية تستعرض مهاراتها في منتدى "أرميا 2018" العسكري