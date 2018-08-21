أردوغان يهنئ المسلمين ويدعو للسوريين والفلسطينيين

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء رسالة تهنئة للشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى أردوغان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن يحمل العيد في هذا العام الخير للأمة الإسلامية ويخلصها من همومها ومشاكلها.

أتمنى أن يجلب عيد الأضحى المبارك الخير والرحمة والبركة لكافة الأمة الإسلامية والخلاص من الهموم والمشاكل.

وأدعو الله سبحانه وتعالى من أجل كافة المظلومين الذين يقعون تحت الظلم من فلسطين إلى سوريا ومن جنوب آسيا إلى تركستان وفي كافة أنحاء العالم. pic.twitter.com/VERIR7wxEw — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

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وأضاف: "أدعو الله سبحانه وتعالى من أجل كافة المظلومين الذين يقعون تحت الظلم من فلسطين إلى سوريا وجنوب آسيا إلى تركستان وفي كافة أنحاء العالم".

كما هنأ أردوغان قواته المتواجدة على الحدود مع العراق، وقال في اتصال هاتفي مع وزير دفاعه خلوصي أكار في ولاية هكاري الحدودية: "أنتم تواصلون كفاحا كبيرا بشرف وعزة من أجل حماية هذا الدين والأذان والوطن والعلم".

المصدر: وكالات