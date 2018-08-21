ترامب يوجه سهامه نحو رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سهامه نحو رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الذي عينه قبل أشهر في هذا المنصب، واتهمه بأنه يعرقل عمله عبر زيادة معدلات الفائدة.

وقال ترامب أمس الاثنين في حديث لوكالة "رويترز": "لست سعيدا جدا بزيادة معدلات الفائدة، لا لست سعيدا بذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد استقلالية الاحتياطي الفدرالي، أضاف ترامب: "أؤمن باحتياطي فدرالي يفعل ما هو مناسب للبلاد".

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وخلال حفل عشاء خيري، قال الرئيس الأمريكي إنه كان يتوقع أن يكون باول رجلا "يحب المال غير المكلف"، ملمحا إلى أنه شعر بخيبة أمل من زيادة معدلات الفائدة.

من جهته، أكد باول في مقابلة إذاعية منتصف يوليو الماضي على أنه ليس مهتما بالضغط الذي يمارس عليه لتغيير سياسته، وقال: "لا نولي الاعتبارات السياسية أي اهتمام، ولم يقل لي أحد في الإدارة شيئا يمكن أن يثير قلقي في هذا الشأن".

المصدر: أ ف ب