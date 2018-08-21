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8 قتلى و5 مفقودين إثر فيضان مفاجئ في جنوب إيطاليا

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8 قتلى و5 مفقودين إثر فيضان مفاجئ في جنوب إيطاليا
AP
فيضان جدول جبلي في كالابريا الإيطالية
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قتل 8 أشخاص من هواة المشي في الطبيعة ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر فيضان نهر جبلي في منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا.

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وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية أمس الاثنين: "لدينا رسميا 8 قتلى، ولكن لا يمكننا أن نستبعد إمكانية أن ترتفع هذه الحصيلة".

وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا في المكان ضمن 3 مجموعات".

ولاحقا، أكدت إدارة الأمن في كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا، حصيلة القتلى مشيرة إلى أنه تم أيضا إنقاذ ما مجموعه 23 شخصا وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على 5 مفقودين.

وحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 18 شخصا.

Reuters
مروحية إنقاذ في مكان الحادث بكالابريا الإيطالية

وكان هواة المشي في الطبيعة يسيرون قرب نهر "راغانيلو" في متنزه بولينو الوطني حين وقعت الكارثة.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد الناجين وهو هولندي قوله: "سقطت علينا فجأة كميات ضخمة من المياه. لم يكن لدينا وقت لفعل أي شيء. كنت محظوظا. كان أمرا لا يصدق. كان جحيما".

المصدر: أ ف ب

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