// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو.. نتنياهو يسلطن لسماعه بولتون يقول "القدس عاصمة إسرائيل"
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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إعادة جملة أطربه سماعها خلال مؤتمر صحفي مشترك لهما.
وفي بداية كلمته أثناء المؤتمر، حين كان بولتون يشكر نتنياهو لحسن استقباله في "القدس عاصمة إسرائيل"، قاطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي ليطلب منه إعادة جملة " القدس عاصمة اسرائيل" بالقول : " قل ذلك مجددا!!"
ولبى بولتون الذي يعرف نتنياهو لسنوات عديدة طلبه وكرر الجملة، فزادت البهجة على محيا نتنياهو.
المصدر: RT
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