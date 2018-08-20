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بالفيديو.. نتنياهو يسلطن لسماعه بولتون يقول "القدس عاصمة إسرائيل"

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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إعادة جملة أطربه سماعها خلال مؤتمر صحفي مشترك لهما.

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وفي بداية كلمته أثناء المؤتمر، حين كان بولتون يشكر نتنياهو لحسن استقباله في "القدس عاصمة إسرائيل"، قاطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي ليطلب منه إعادة جملة  " القدس عاصمة اسرائيل" بالقول : " قل ذلك مجددا!!"

ولبى بولتون الذي يعرف نتنياهو لسنوات عديدة طلبه وكرر الجملة، فزادت البهجة على محيا نتنياهو.

المصدر: RT

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