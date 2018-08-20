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ألمانيا...السجن 4 سنوات لشاب من أصول شيشانية لانتمائه لـ "داعش"

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ألمانيا...السجن 4 سنوات لشاب من أصول شيشانية لانتمائه لـ
Reuters Michaela Rehle
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قضت محكمة في مدينة هامبورغ الألمانية على شاب من أصول شيشانية اليوم الاثنين، بالسجن 4 سنوات وشهرين لانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقدمت النيابة العامة خلال المحاكمة وثائق تثبت أن المتهم البالغ من العمر 29 عاما غادر في مارس 2014 مدينة بريمن متوجها إلى تركيا، ومنها دخل الأراضي السورية وهناك التحق بتنظيم "داعش" .

وتفيد محاضر التحقيق في هذه القضية أن المتهم  اتخذ قرارا بالعودة إلى ألمانيا في 2015 بعد إصابته بجروح في أحد الأعمال القتالية التي شارك بها مع التنظيم، وعرضت النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة صورا وفيديو يظهر فيه المتهم وهو يقاتل في صفوف التنظيم في سوريا، الأمر الذي لم ينفه المتهم، وفقا لما أفادت وكالة "د.ب.أ".

من جانبهم، صرح محامو المتهم بأنهم سيستأنفون الحكم إذا رغب موكلهم بذلك.

المصدر: "نوفوستي"

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