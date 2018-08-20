إقالة مسؤول بلجيكي لإهانته زملاءه المثليين

تمت إقالة نائب عمدة مدينة "آنس" البلجيكية هنري إيغين، بسبب تصريحات علنية خلال فعالية بعبارات انتقد بها المثليين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن موظفين في إدارة المدينة.

وقال الموظفون البلجيكيون للوكالة الروسية :" نعم، نحن نؤكد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول استقالة نائب العمدة".

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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد صرح نائب عمدة المدينة خلال فعالية عامة بأنه يعتبر أن العلاقة الجنسية للرجال فيما بينهم أو النساء فيما بينهن أو مزدوجي الميول الجنسية أمر يخالف طبيعة خلق الإنسان.

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وكان من ضمن الحضور زملاؤه في إدارة المدينة، والنائبة الأولى لعمدة المدينة توما كالوني التي تنتمي إلى منظمة ( LGBT) الاجتماعية (مجتمع المثليين).

المصدر: "نوفوستي"