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بعد 6 أيام على مأساة جنوى.. ترامب يعرض المساعدة

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بعد 6 أيام على مأساة جنوى.. ترامب يعرض المساعدة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة على الحكومة الإيطالية في إزالة عواقب كارثة انهيار الجسر في مدينة جنوى، وذلك بعد مرور 6 على وقوعها.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن ترامب أجرى، صباح اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لتقديم تعازيه في حادث انهيار الجسر وعرض المساعدة في إزالة عواقب الكارثة.

وقد أكدت السلطات الإيطالية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الانهيار، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى 43 شخصا، وذلك بعد انتشال آخر جثة.

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وبحسب المعطيات الرسمية، لا يزال 9 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، وحالة 8 منهم خطرة.

المصدر: نوفوستي

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