تركيا.. اعتقال شخصين اعترفا بتنفيذ الهجوم على السفارة الأمريكية لدى أنقرة

ألقت قوات الأمن التركية، يوم الاثنين، القبض على شخصين اعترفا بإطلاقهما النار على السفارة الأمريكية لدى أنقرة.

وذكر بيان صادر عن ولاية أنقرة، أن قوات الأمن ألقت القبض على المدعو أحمد جليكتن وعثمان غونداش مع سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدم في العملية.

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وأضاف البيان أنه وخلال التحقيق معهما، اعترف المشتبه بهما بتنفيذ الهجوم على السفارة.

وأشار البيان إلى أن تحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجل جنائي حافل بالجرائم بدءا من تعاطي المخدرات وصولا إلى سرقة السيارات.

ولفت البيان إلى أن الشرطة تواصل التحقيقات بغية الكشف عن جميع جوانب الحادث وصلات الشخصين المذكورين.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن جهاز الأمن يجري تحليلات تقنية للكشف عن هوية السيارة التي أُطلق منها النار على السفارة الأمريكية والأشخاص الذين كانوا بداخلها.

وأضاف خلال تصريح أدلى به في إسطنبول، أنه لا يمكن الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه دون القبض على الفاعلين.

وشدد أنه من الخطأ الإدلاء بتصريح بخصوص الحادث قبل القبض على الجناة.

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وفي وقت سابق صباح الاثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية، أنه جرى إطلاق نار على سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا من سيارة، وأن إطلاق النار أسفر عن تحطم بعض نوافذ السفارة، دون وقوع أي إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت أنقرة، لافتة إلى أن الشرطة باشرت في البحث عن المهاجمين الذين فروا من مكان الاعتداء.

وتزامن الهجوم على السفارة مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة تركيا للقس الأمريكي أندريو برونسون، الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجون تركيا ووضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي.

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بدعم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين المتواري في الولايات المتحدة والذي تؤكد السلطات التركية أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.

المصدر: الأناضول