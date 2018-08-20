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مكتب أردوغان يعلق على الهجوم على السفارة الأمريكية بأنقرة

أخبار العالم

مكتب أردوغان يعلق على الهجوم على السفارة الأمريكية بأنقرة
Reuters
عناصر من الشرطة التركية
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قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم على السفارة الأمريكية في أنقرة كان محاولة واضحة "لخلق حالة من الفوضى".

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السفارة الأمريكية في أنقرة إطلاق نار على السفارة الأمريكية في تركيا

ودان إبراهيم كالين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر من اليوم الاثنين، مؤكدا على أن السلطات المعنية تجري تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وجرى إطلاق نار على سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا من سيارة مجهولة، ما أدى لتحطم بعض نوافذ السفارة، دون وقوع أي إصابات.

المصدر: رويترز

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