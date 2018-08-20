// 26.06.2018 по тикету 15478
مكتب أردوغان يعلق على الهجوم على السفارة الأمريكية بأنقرة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko7a
قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم على السفارة الأمريكية في أنقرة كان محاولة واضحة "لخلق حالة من الفوضى".
ودان إبراهيم كالين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر من اليوم الاثنين، مؤكدا على أن السلطات المعنية تجري تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.
وجرى إطلاق نار على سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا من سيارة مجهولة، ما أدى لتحطم بعض نوافذ السفارة، دون وقوع أي إصابات.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)