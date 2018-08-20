لافروف: نعمل على إيجاد حل سريع لمشكلة اللاجئين السوريين

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تأكيده أن روسيا تسعى لإيجاد حل سريع لمشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف لافروف في لقاء جمعه بنظيره اللبناني جبران باسيل اليوم في موسكو: "الرئيس الروسي أكد مرارا وخلال الأيام الأخيرة، سعينا للإسهام في إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين في أسرع وقت".

وتابع: "قدمنا مبادرة بهذا الخصوص ونتواصل بهذا الشأن مع الحكومة السورية والدول التي تأوي اللاجئين".

وشدد الوزير الروسي في مستهل حديثه على أهمية "حل قضايا لبنان عن طريق الحوار ودون تدخل خارجي".

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من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني إن بلاده مهتمة بإنجاح المبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدا على أن "موسكو أثبتت أنها تتصرف في المنطقة بالفعل لا بالقول".

وعبّر باسيل عن شكره لروسيا، وقال: "أود أن أشكر روسيا على مبادرتها لحل مسألة اللاجئين، وموقفها هذا يؤكد نهجها المبدئي لتسوية قضايا المنطقة​​​".

المصدر: وكالات