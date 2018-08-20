سعي أمريكي حثيث للحاق بموسكو على درب الحرب الإلكترونية

ذكر موقع Breaking Defense، أن الجيش الأمريكي سيتسلم عدة منظومات متنقلة للحرب الإلكترونية على غرار أنظمة التشويش الروسية، فيما يؤكد الخبراء على تأخر الجانب الأمريكي في هذا المضمار.

وأشار الموقع إلى أن هذه المنظومات، عبارة عن عربات مدرعة من نوع MaxxPro ركّبت عليها منظومة للتشويش والقتال الإلكتروني Drew Duke.

وتؤكد الشركة المصممة للمنظومة، على أنها تستطيع اكتشاف وتعطيل عمل شبكات اتصالات العدو بنجاح عبر نطاق واسع من الترددات، فضلا عن خداع وتضليل العدو من خلال بث إشارات إلكترونية مزيفة عبر شبكاته .

وأشار الموقع إلى أن المنظومات الإلكترونية الجديدة، ستبقى، أقل كفاءة وقدرة من المجمعات الروسية الشبيهة.

وذكرّ الموقع، بأن الجيش الروسي اختبر بجناح خلال القتال في سوريا منظومات Leer-3 و" كراسنوخا" و" موسكفا-1"و"زووبارك-1" و Garmon وغيرها.

وقال المحلل صامويل بندت من مركز التحليل البحري الأمريكي في حديث للموقع، إن روسيا تملك ما لا يقل عن 5 منظومات للحرب الإلكترونية من هذا النوع.

وأضاف أن الجانب الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال متخلّفا في هذا المجال مقارنة مع الجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي