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ترودو يقرر الترشح لانتخابات العام المقبل

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ترودو يقرر الترشح لانتخابات العام المقبل
Globallookpress Arindam Shivaani
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أعلن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو عن نيته المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2019، وذلك لمتابعة المهمات التي بدأ العمل عليها في منصبه الحالي.

وكتب ترودو على صفحته الرسمية في الفيسبوك: "لقد حققنا الكثير منذ عام 2015، لكن مازالت أمامنا مهمات كثيرة علينا تنفيذها معا. إذا، يسرني اليوم أن أكون مرشحا عن الحزب الليبرالي الكندي عام 2019".

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ترودو (من مواليد العام 1971) أصبح عام 2015 ثاني أصغر رئيس وزراء في التاريخ الكندي، ويعرف بسياسته الليبرالية المنفتحة على الغير، فهو يؤمن بالحرية المطلقة للأفراد والمجتمعات، ويولي اهتماما خاصا لقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا المرأة والمهاجرين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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