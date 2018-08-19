برلماني أوكراني يعلق على اتهام الإعلام الأمريكي لكييف بـ"الخيانة"

رد زعيم الحزب الراديكالي الأوكراني والنائب في البرلمان أوليغ لاشكو على اتهام وسائل إعلام أمريكية أوكرانيا بـ "الخيانة".

وقال السياسي الأوكراني موجها كلامه لأصحاب القرار في الولايات المتحدة: "إذا كنتم لا تريدون أن نبيع المحركات للصينيين، أو يشتري الصينيون محركات الطائرات من عندنا، وأنتم لا تشترون محركاتنا وتريدون منعنا من بيعها إلى الصين، فإذا طبقنا ما تطلبون منا فسيكون المصير الوحيد لصناعة محركات موتور شيتشي هو الإفلاس".

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وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أثارت قبل أيام مسألة توريد محركات "موتور سيتشي"، وصرح المستشار السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وليام تريبلت بأن "الأوكرانيين يأخذون أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وفي الوقت نفسه يطعنون في الظهر قوات البحرية الأمريكية".

وأشار البرلماني الأوكراني إلى أن ما يطلبه الأمريكيون غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا، مضيفا أن بلاده تعتبر واحدة من بين 5 دول تصنع محركات طائرات حديثة ولا ينبغي التعامل معها بهذه الطريقة.

المصدر: "نوفوستي"