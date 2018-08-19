روسيا والهند مستمرتان بمشروع صناعة مقاتلات من الجيل الخامس

قال المدير العام للمؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات يوري سوسلار اليوم الأحد، إن روسيا والهند تواصلان مناقشة مسألة تصنيع طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

ونفى المسؤول الروسي خلال حديثه لقناة "روسيا-1" الأنباء التي تفيد بأن الجانب الهندي يعتزم الخروج من المشروع، مضيفا أن " الموضوع لم يغلق بعد".

وقال سوسلار: "هم يوجهون لنا كمية كبيرة من الأسئلة ونحن بدورنا نعطيهم إجابات وافية. نحن ننطلق لتوريد حجم كبير من تكنولوجيا الطيران إلى الهند، ولا يوجد أي دولة أخرى في العالم على استعداد لذلك".

ولفت إلى أن نجاح المشروع المشترك لا يعني فقط حصول الهند على طائرات مقاتلة من الجيل الخامس وحسب، بل وبإمكانها أن تصنعها على أراضيها بترخيص روسي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الهند تنوي الانسحاب من المشروع، معللة ذلك بأنه تتوفر لديها مواردها الخاصة لإنشاء تقنيات تسمح ببناء هذا النوع من الطائرات الحربية.

المصدر: "نوفوستي"