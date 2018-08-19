الشرطة الصينية تعتقل قراصنة سرقوا "بيتكوين" بقيمة 87 مليون دولار

اعتقلت الشرطة المحلية في مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين ثلاثة مشتبه بهم في سرقة نحو 600 مليون يوان (نحو 87 مليون دولار) قيمة عملات افتراضية قاموا بقرصنتها.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن الشرطة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص في شهر مارس 2018 قال فيه إن حاسبه الإلكتروني تعرض لعملية قرصنة تمت خلالها سرقة أكثر من 100 مليون يوان من عملة "البيتكوين" الافتراضية وغيرها.

وعثرت الشرطة المحلية بعد تحقيقات أولية على المشتبه بهم الذين قاموا بعملية القرصنة المذكورة عن بعد وسرقة حساب العملات الافتراضية.

وأضافت الوكالة أن الشرطة تعقّبت المشتبه بهم بعد 3 أشهر بمساعدة عدة شركات إنترنت صينية لتتمكن في النهاية من إلقاء القبض على القراصنة في 15 أغسطس.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد من الملابسات حول القضية.

أول محكمة صينية لجرائم الإنترنت تتعامل مع أكثر من 11 ألف قضية

ذكرت أول محكمة صينية متخصصة في القضايا المتعلقة بالإنترنت، السبت، أنها تعاملت مع ما يزيد على 11 ألف قضية منذ بدء أعمالها العام الماضي.

وتم تأسيس محكمة هانغتشو لقضايا الإنترنت، ومقرها هانغتشو مركز التجارة الإلكترونية وحاضرة مقاطعة تشيجيانغ، في 18 أغسطس 2017 للتعامل مع النزاعات الإلكترونية المتزايدة في الصين التي يستخدم فيها نحو 800 مليون شخص الإنترنت.

وتتعامل المحكمة بشكل أساسي مع القضايا المدنية، من بينها نزاعات العقود التي تشمل التسوق عبر الإنترنت والخدمات والقروض الصغيرة والدعاوى القضائية الخاصة بحق التأليف والنشر وانتهاكاته والنزاعات المتعلقة بأسماء النطاقات والتشهير عبر الإنترنت وبعض الدعاوى الإدارية.

وانتهت المحكمة مما يزيد على 9600 قضية وكان متوسط مدة المحاكمة 38 يوما، أقل من المحاكم التقليدية بنسبة حوالي 50 في المائة، وفقا للمحكمة.

كما تؤسس المحكمة مركز بيانات للقضايا المتعلقة بالإنترنت، وفقا لدو تشيان رئيس القضاة بالمحكمة.

وبعد تأسيس محكمة هانغتشو، تخطط الصين لتأسيس محاكم للإنترنت في بكين وقوانغتشو، بحسب ما أعلنت محكمة الشعب العليا في الصين الشهر الماضي.

المصدر: شينخوا