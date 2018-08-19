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الصين تعلن نفوق 615 خنزيرا في 4 أيام وتكشف السبب

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الصين تعلن نفوق 615 خنزيرا في 4 أيام وتكشف السبب
Reuters / China Stringer Network
الصين تعلن نفوق 615 خنزيرا بسبب حمي الخنازير الإفريقية في 4 أيام
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أعلنت وزارة الزراعة الصينية، الأحد، نفوق 88 خنزيرا بسبب حمى الخنازير الإفريقية في إقليم غيانغسو شرق الصين مع استمرار انتشار المرض المعدي للغاية عبر أكبر قطعان الخنازير في العالم.

وقالت الوزارة إن 615 خنزيرا نفقت بشكل إجمالي منذ 15 أغسطس بسبب حمى الخنازير في إحدى مدن الإقليم.

وحظرت السلطات نقل الخنازير والمنتجات المرتبطة بها والحيوانات التي يسهل إصابتها من وإلى المنطقة المصابة.

وأكدت الوزارة السيطرة بشكل فعال على تفشي المرض في المدينة.

المصدر: رويترز

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