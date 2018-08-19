وسائل إعلام تركية: الجيش التركي سيزود نقاطه في إدلب بسلاح نوعي

ذكرت مصادر إعلامية تركية اليوم الأحد، أن عسكريين أتراك أكدوا عزم الجيش التركي على تزويد نقاطه في ريف إدلب بمضادات طيران حديثة، في إجراء احترازي تحسبا لأي نقض لاتفاق "خفض التصعيد".

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وقالت وسائل إعلام إن هذه التأكيدات جاءت خلال اجتماع عقده ضباط كبار في الجيش التركي مع وجهاء قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، ودعت إلى الاجتماع نقطة المراقبة التركية في "مورك" لتوضيح رؤية الحكومة التركية لمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتتزامن هذه الأنباء مع أنباء أخرى تفيد بأن القوات الحكومية السورية تستعد مع قوات موالية لها لإطلاق حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوجهاء طلبوا في بداية الاجتماع من العسكريين الأتراك توضيحا بخصوص وضع المنطقة بشكل عام، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية التركي خلال لقائه الأخير بنظيره الروسي بشأن إدلب.

وقال أحد الضباط الأتراك في رد على هذا الاستفسار: "بالنسبة لتصريح وزير الخارجية التركي الترجمة التي وردت غير صحيحة"، موضحا أن الوزير التركي قال لنظيره الروسي: "لن نسمح بقصف إدلب بحجة الإرهاب حددوا لنا الإرهاب ونحن سوف نتعامل معه".

المصدر: وسائل إعلام تركية