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برلماني روسي: علاقاتنا مع برلين أكثر تأثيرا في العالم منها مع واشنطن

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برلماني روسي: علاقاتنا مع برلين أكثر تأثيرا في العالم منها مع واشنطن
Reuters AXEL SCHMIDT
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وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف قمة بوتين ميركل الأخيرة، بأنها حدث من العيار العالمي معتبرا أن مصالح البلدين باتت متوافقة أكثر من ذي قبل.

وفي تعليقه على قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أتغيلا ميركل أمس السبت، كتب كوساتشوف على "تويتر"، أنه رغم بقاء بعض "الأشواك" و"الشظايا" في العلاقات بين البلدين، فإن وصف الكرملين المحادثات الأخيرة بأنها كانت "مفصلة ومفيدة وجاءت في توقيت مناسب"، يثير التفاؤل، إذ تسنى للزعيمين بحث أهم القضايا الدولية في جو من الصراحة.

واعتبر كوساتشوف أن هذه المحادثات تمثل بلا أدنى شك "حدثا من العيار العالمي"، وليس لقاء روتينيا بين زعيمي بلدين، بدليل وجود كم ضخم من الكتابات التحليلية عنه في أكبر وسائل الإعلام العالمية.

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وأضاف: "ما يتوقف على الحوار الروسي الألماني في الشؤون الدولية حاليا لا يقل في الأهمية، بل ربما يزيد عما يجري من اتصالات بين موسكو وواشنطن".

وأشار إلى أن مجال تلاقي المصالح بين موسكو وبرلين قد اتسع في الفترة الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي" لضخ الغاز، والحفاظ على الصفقة النووية مع طهران، ومواجهة تداعيات الأزمة السورية، ولاسيما قضية اللاجئين.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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