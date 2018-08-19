 
مباشر

ظريف: أوروبا لا تنفق شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي

أخبار العالم

ظريف: أوروبا لا تنفق شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي
AFP DON EMMERT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko1x

انتقد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، موقف أوروبا غير الفعّال في الدفاع عن الاتفاق النووي مع بلاده، وقال إن أوروبا تكتفي للحافظ على الاتفاق بمجرد إعلان مواقف بلا إجراءات عملية.

إقرأ المزيد
ظريف: عقوبات أمريكا لن تكبح نفوذ إيران في المنطقة

واعتبر ظريف أن الأوروبيين أعلنوا نقاطا جديدة وكانت لهم بعض الإجراءات في النطاق النفطي والمصرفي من ضمنها ترخيص بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف: من وجهة نظرنا فإن الإجراءات الأوروبية ليست عملية، وهي في الواقع إعلان مواقف وعلى الرغم من أنه كانت لهم حركة إلى الأمام، لكن اعتقادنا هو أن أوروبا ما زالت غير جاهزة للإنفاق من أجل دعم الاتفاق النووي.

وتابع: الأوروبيون كشفوا حتى الآن في الظاهر وفي الحوار عن إرادتهم السياسية وأضاف، أن الإرادة السياسية لأوروبا عندما تقترن بإجراءات تنفيذية ستصبح ذات قابلية للرد بإجراءات مماثلة من إيران.

وخلص إلى أن الأوروبيين يقولون إن الاتفاق النووي يعتبر إنجازا أمنيا لهم، ومن الطبيعي أنه ينبغي على كل بلد أن يستثمر وينفق من أجل أمنه ويجب أن نرى هذا الإنفاق الأوروبي خلال هذه الشهور القادمة.

المصدر: وكالة تسنيم

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء خاص لـRT Online مع إيزيدية هربت من "داعشي" في العراق فقابلته في ألمانيا!