ظريف: أوروبا لا تنفق شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي

انتقد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، موقف أوروبا غير الفعّال في الدفاع عن الاتفاق النووي مع بلاده، وقال إن أوروبا تكتفي للحافظ على الاتفاق بمجرد إعلان مواقف بلا إجراءات عملية.

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واعتبر ظريف أن الأوروبيين أعلنوا نقاطا جديدة وكانت لهم بعض الإجراءات في النطاق النفطي والمصرفي من ضمنها ترخيص بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف: من وجهة نظرنا فإن الإجراءات الأوروبية ليست عملية، وهي في الواقع إعلان مواقف وعلى الرغم من أنه كانت لهم حركة إلى الأمام، لكن اعتقادنا هو أن أوروبا ما زالت غير جاهزة للإنفاق من أجل دعم الاتفاق النووي.

وتابع: الأوروبيون كشفوا حتى الآن في الظاهر وفي الحوار عن إرادتهم السياسية وأضاف، أن الإرادة السياسية لأوروبا عندما تقترن بإجراءات تنفيذية ستصبح ذات قابلية للرد بإجراءات مماثلة من إيران.

وخلص إلى أن الأوروبيين يقولون إن الاتفاق النووي يعتبر إنجازا أمنيا لهم، ومن الطبيعي أنه ينبغي على كل بلد أن يستثمر وينفق من أجل أمنه ويجب أن نرى هذا الإنفاق الأوروبي خلال هذه الشهور القادمة.

المصدر: وكالة تسنيم