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كيم يجدد انتقاد العقوبات على بلاده

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كيم يجدد انتقاد العقوبات على بلاده
Reuters KCNA KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، انتقاده للعقوبات الدولية ضد بلاده معتبرا أنها محاولات تمارسها "القوى المعادية" لتعويق بيونغ يانغ.

ونقلت وسائل الإعلام الشمالية عن كيم جونغ أون قوله اليوم: المشاريع الإنشائية الضخمة التي ننفذها تشكل سدا منيعا أمام محاولات استهداف شعبنا بواسطة الحصار والعقوبات.

وأضاف: "استمرار العقوبات المعادية لبلادنا يشكل عائقا كبيرا أمام تطوير نظامنا الاشتراكي.

وأشاد الزعيم الشمالي بشعبه الذي اعتبر أنه "يسطر تاريخا أسطوريا أمام الصعوبات المفروضة".

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كيم ينتقد العقوبات الدولية ضد بلاده

وندد كيم مؤخرا بالعقوبات الدولية ضد بلاده ووصفها بمحاولات تمارسها "القوى المعادية لخنق الشعب الكوري".

وتصر الولايات المتحدة مع حلفائها على بقاء واستمرار العقوبات ضد كوريا الشمالية حتى تنفذ بالكامل التزاماتها في مجال نزع السلاح النووي.

فيما تدعو بيونغ يانغ واشنطن، إلى تخفيف العقوبات وتوقيع معاهدة السلام بهدف توفير الظروف اللازمة للتخلص من الأسلحة النووية.

المصدر: يونهاب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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