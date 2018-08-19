ثلاثة رؤساء لمدغشقر يترشحون للانتخابات المقبلة

أعلن هيري راجاوناريما مبيانيا رئيس جزيرة مدغشقر، عن نيته خوض انتخابات الرئاسة المزمعة في بلاده، ومواجهة الرئيسين السابقين لمدغشقر في الـ7 من نوفمبر 2018.

وسينافس مبيانيا في الانتخابات، الرئيسان السابقان أندريه راجولينا الذي استولى على السلطة في انقلاب 2009، ومارك رافالومانانا الذي حكم مدغشقر بين يوليو 2002 ومارس 2009.

وقدم يمامبيانيا أوراق ترشحه للمحكمة الدستورية العليا بعد ظهر الجمعة، ورافالومانانا السبت، متأخرين عن راجولينا الذي سبقهما في إعلان ترشحه وتقديم أوراقه.

ويعتبر المرشحون المذكورون، أقوى ثلاثة سياسيين في هذه الجمهورية الواقعة في المحيط الهندي والتي ما زالت من أفقر دول العالم رغم ما تملكه من احتياطيات من النيكل والكوبالت والذهب واليورانيوم والمعادن الأخرى.

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وشهدت مدغشقر سلسلة من الانقلابات العسكرية بما فيها انقلاب 2009 الذي تسبب بانسحاب جماعي للمستثمرين الأجانب من البلاد.

المصدر: رويترز