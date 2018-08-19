مهاجمة مخيّمين لمهاجرين فنزويليين شمالي البرازيل

هاجم سكّان غاضبون في ولاية رورايما شمالي البرازيل أمس السبت، مخيّمين لمهاجرين فنزويليين فرّوا من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف ببلادهم.

وأسفر الهجوم عن تدمير وحرق قسم من المخيمين العشوائيين دون إصابات.

وجاء الاعتداء، كرد فعل على عملية سطو تعرض لها أحد تجّار بلدة باكارايما ووجهت سهام التهمة فيها إلى مهاجر فنزويلي وأثار الحادث الغضب في المدينة الحدودية مع فنزويلا .

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزيون المحليّة، النيران وهي تلتهم أجزاء من المخيمين حيث يعيش حوالي ألف لاجئ.

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وأظهرت مقتطفات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات بين سكان المدينة والمهاجرين القادمين من فنزويلا.

وتفيد الأرقام المتوفرة، بأن أكثر من 127 ألف فنزويلي عبروا الحدود البرية مع البرازيل منذ 2017، تابع 69 ألفا منهم طريقهم إلى دول أخرى في حين انتشر الباقون في مختلف المناطق البرازيلية.

المصدر: afp.com