الحريق يأتي على 200 منزل ويشرّد المئات شرقي الكونغو

التهمت النار حوالي 200 بيت و شرّدت 500 أسرة أمس الجمعة، في منطقة بوكافو شرقي الكونغو الديموقراطية.

وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع إثر طهي مجموعة من الفتيان الطعام، وأن إخماد النار استغرق 3 ساعات، واقتصرت الأضرار على الماديّات ولم تقع أي إصابات، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، إن الحريق دمر المنشأة الطبية الوحيدة في الحي.

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وذكر الطبيب بيار كاسولي لإذاعة أوكابي التابعة للأمم المتحدة: "لقد أجلينا المرضى الذين نعالجهم وعددهم 50 مريضا. واحترقت صيدليّتنا التي كانت تحتوي على أودية ومعدات طبية بقيمة 5 آلاف دولار".

وتشهد المنطقة مثل هذه الحوادث بشكل دوري، ففي الأشهر الأخيرة، شبت حرائق عدة في عاصمة ولاية كيفو الجنوبية المكتظة بالسكان.

المصدر: .afp.com