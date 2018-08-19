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الحريق يأتي على 200 منزل ويشرّد المئات شرقي الكونغو

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الحريق يأتي على 200 منزل ويشرّد المئات شرقي الكونغو
Reuters
صورة ارشيفية لحريق في إفريقيا
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التهمت النار حوالي 200 بيت و شرّدت 500 أسرة أمس الجمعة، في منطقة بوكافو شرقي الكونغو الديموقراطية.

وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع إثر طهي مجموعة من الفتيان الطعام، وأن إخماد النار استغرق 3 ساعات، واقتصرت الأضرار على الماديّات ولم تقع أي إصابات، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، إن الحريق دمر المنشأة الطبية الوحيدة في الحي.

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وذكر الطبيب بيار كاسولي لإذاعة أوكابي التابعة للأمم المتحدة: "لقد أجلينا المرضى الذين نعالجهم وعددهم 50 مريضا. واحترقت صيدليّتنا التي كانت تحتوي على أودية ومعدات طبية بقيمة 5 آلاف دولار".

وتشهد المنطقة مثل هذه الحوادث بشكل دوري، ففي الأشهر الأخيرة، شبت حرائق عدة في عاصمة ولاية كيفو الجنوبية المكتظة بالسكان.

المصدر: .afp.com

 

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