في أقل من دقيقة.. ترامب يوضح بالفيديو مغزى المباحثات الدولية

صاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات مقتضبة بفيديو نشره أمس السبت في حسابه على تويتر، معنى المفاوضات التي يجريها زعماء الدول.

وتطرق ترامب إلى المحادثات التي عقدها مؤخرا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال: "كثيرون يسألونني لماذا ألتقي الزعماء الأجانب وأضيّع وقتي من أجل ذلك".

وتابع: "في الواقع هذا أمر مهم جدا، وقلت ذلك مرارا. إذا كنت رئيسا، فعليك الاجتماع مع الزعماء الأجانب. لن تخسر شيئا لكنك قد تربح كثيرا".

وأوضح ترامب أنه بفضل لقائه مع كيم "تمكنّا من استرجاع رفات أبطالنا الكبار بعد مرور سنوات طويلة، ولا يطلق أحد صواريخ باتجاه بلادنا ولا يجري تجارب نووية، كما لا تحصل أشياء فظيعة أخرى".

ووصف ترامب لقاءه مع بوتين بأنه كان "رائعا"، مضيفا أن "أشياء كثيرة تحققت" بعده.

وخلص إلى القول: "المحادثات أمر جيد وليس سيئا. إنها تعود بالفائدة، خاصة عندما يدرك رئيسكم ما يفعل".

المصدر: وكالات