توجيه تهمة الشروع بالقتل لمنفذ الهجوم أمام البرلمان البريطاني

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت في بيان، إن النيابة العامة في لندن وجهت تهمة الشروع بالقتل لمنفذ عملية دهس أمام مبنى البرلمان البريطاني.

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وجاء في البيان: "وجهت اليوم 18 أغسطس تهمة بحق المتهم البالغ من العمر 29 عاما، وفقا لفقرتين في قانون العقوبات بعد الحادث في وستمنستر، الذي وقع يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس".

وأضاف البيان: "سوف توجه التهمة للجاني صالح خاصر في محكمة الصلح في وستمنستر يوم الاثنين 21 أغسطس، وهو مواطن بريطاني من أصول سودانية من مواليد 26 يناير 1989 ويعيش في شارع هايغيت في برمنغهام".

وصنفت النيابة العامة الحادث على أنه اعتداء إرهابي لـ 3 أسباب: طريقة الهجوم ، واختيار الموقع (مكان مشهور بالنسبة للسياح) واستهداف المارة والشرطة.

المصدر: نوفوستي