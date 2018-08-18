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نائب أردوغان يستقبل مساعد الرئيس السوداني في أنقرة

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نائب أردوغان يستقبل مساعد الرئيس السوداني في أنقرة
Reuters
الرئيس السوداني عمر البشير
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استقبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم السبت، مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن ابراهيم، في العاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الجانبين عقدا اجتماعا مغلقا داخل المجمع الرئاسي في أنقرة.

وأضافت أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الاقتصادية بين السودان وتركيا.

وتأتي زيارة المسؤول السوداني على هامش حضوره المؤتمر الاعتيادي العام، لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي انعقد في أنقرة، وأسفر عن إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا للحزب.

المصدر: الأناضول

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