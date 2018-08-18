تلبية لدعوة أردوغان.. فلسطيني يحول 800 ألف دولار لليرة التركية

لبى رجل الأعمال الفلسطيني جهاد شامية، دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحويله نحو 800 ألف دولار إلى العملة التركية، دعما لها في مواجهة الحرب الاقتصادية على تركيا.

وقال شامية في حديث للأناضول: "استجابة مني كفلسطيني، وكواجب وطني، وردا للقليل من الجميل لتركيا، قمت بتحويل مبلغ 800 ألف دولار إلى الليرة التركية".

ورأى بأن هذه الخطوة اتخذها دعما لليرة التركية، وتشجيعا للمستثمرين الذين يحتفظون بالدولار، وعندهم نوع من التخوف في استبداله.

وعبر بأن المبلغ حوله بكل أريحية، متمنيا من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة، مضيفا أنه كفلسطيني دعم تركيا قدر استطاعته.

وأردف قائلا: "هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطنا، فالدولارات لا تصنع وطنا، والوطن غال جدا، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك".

وأكد أنه ينبغي على الجميع أن يقف مع تركيا، لأنها الدولة الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين بلا قيود، وترحب بهم في كل مكان.

وتعاني تركيا حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة.

المصدر: الأناضول