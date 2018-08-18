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الصين تبدي استعدادها للدفاع عن حقوق تركيا المشروعة

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الصين تبدي استعدادها للدفاع عن حقوق تركيا المشروعة
Reuters
علم الصين
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أعربت الصين عن دعمها لجهود تركيا في حماية أمنها القومي واستقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الحرب الاقتصادية التي أعلنتها قوى دولية عليها، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حسب بيان صادر عن الخارجية الصينية اليوم السبت.

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وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تتخذ موقفا مبدئيا فيما يتعلق بتطوير علاقات التعاون بين البلدين وإعطائها زخما.

وأضاف أن الصين تدعم جهود تركيا في حماية أمنها القومي واستقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب عن اعتقاد بلاده بأن الشعب التركي بقيادة أردوغان، سيتغلب على الصعوبات المؤقتة ويحقق نموه بشكل مستقر.

وأبدى الوزير يي استعداد بلاده للدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا والبلدان النامية والاقتصادات الصاعدة.

وأطلع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نظيره الصيني على الوضع الراهن وموقف تركيا منه، وأكد أن أنقرة ستتغلب على التحديات الحالية.

وأعرب أوغلو عن استعداد بلاده لتعزيز الحوار الاستراتيجي مع الصين، مضيفا أنه يأمل في تعميق التعاون بين تركيا والصين على أساس المصالح المتبادلة، وأن تشارك تركيا بشكل فعال في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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