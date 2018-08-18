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الرئيس البيلاروسي يغير هيكلة حكومته

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الرئيس البيلاروسي يغير هيكلة حكومته
Reuters
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أعلنت الرئاسة البيلاروسية اليوم السبت أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وقع على قرار إقالة رئيس الوزراء وعدد من كبار الوزراء في أكبر تعديل حكومي تشهده البلاد منذ عام 2014.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية في بيان، إن لوكاشينكو عين رئيس بنك التنمية سيرغي روماس رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل أندريه كوبياكوف الذي ترأس الحكومة منذ 2014.

كما عين لوكاشينكو أيضا 4 نواب جدد لرئيس الوزراء، إضافة إلى وزراء جدد للاقتصاد والاتصالات والصناعة، من بين مناصب أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات من قبل لوكاشينكو (63 عاما) الذي يحكم الجمهورية السوفيتية السابقة منذ عام 1994، بعد أيام من توجيهه اللوم لقادة الحكومة بعدم الكفاءة، في الوقت الذي تقول فيه رموز المعارضة، إن حريتهم في ممارسة النشاط السياسي مازالت محدودة جدا.

المصدر: "رويترز"

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