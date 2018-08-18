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بوتين يصل إلى برلين للقاء ميركل

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بوتين يصل إلى برلين للقاء ميركل
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقائهما في مدينة سوتشي، 18/5/2018
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستتناول التسوية في سوريا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية ومشروع "التيار الشمالي 2".

يتبع..

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