بوتين يصل إلى برلين للقاء ميركل

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستتناول التسوية في سوريا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية ومشروع "التيار الشمالي 2".

يتبع..