// 26.06.2018 по тикету 15478
بوتين يصل إلى برلين للقاء ميركل
Sputnik
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستتناول التسوية في سوريا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية ومشروع "التيار الشمالي 2".
Vladimir Putin arrives in Berlin on Saturday for talks with Angela Merkel#Putin#Merkel#Russia#Germanypic.twitter.com/2Kexbn7uz0— Ruptly (@Ruptly) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
يتبع..
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