طالبان تدعو واشنطن لمحادثات تنهي الحرب

دعا زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده واشنطن لإجراء محادثات مع الحركة للوصول إلى تفاهم لإنهاء الحرب في أفغانستان، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت.

وأضاف أخوند زاده أن حركة طالبان ما زالت تؤكد على أهمية منطق التفاهم، وتدعو الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات بدلا من استخدام القوة، بحسب ما نقلته الوكالة الأفغانية.

وتابع القائد الأعلى لحركة طالبان أن السبيل الوحيد لضمان نهاية كاملة وشاملة للحرب الدائرة، هو إنهاء احتلال أفغانستان.

وأشار إلى أن الصراع الحالي له صلة بالاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وأن طالبان تؤكد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ويأتي ذلك فيما تبذل جهود لبدء محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، غير أن طالبان ترفض مرارا بدء محادثات مع الحكومة الأفغانية، وتؤكد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك أيضا على الرغم من أن الرئيس، محمد أشرف غني عرض الاعتراف بطالبان حركة سياسية أواخر فبراير الماضي في محاولة لتمهيد الطريق لاستئناف محادثات السلام.

Taliban Chief invites US to talks to 'Reach Understanding' to end the ongoing warhttps://t.co/lXe3owyf60 — Khaama Press (KP) (@khaama) 18 августа 2018 г.

المصدر: د ب أ