أردوغان يعلن عن البدء بمشروع "قناة إسطنبول" البحرية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البدء بمشروع إنشاء قناة "إسطنبول" الملاحية، والتي ستكون رديفا لمضيق البوسفور التركي.

وقال أردوغان خلال المؤتمر العام لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة: إن "طول الممر المائي الجديد يبلغ 43 كيلومترا، كما ستنشأ مدينتان حديثتان على ضفتيه.. المشروع هو الأضخم في تاريخ تركيا، وسيقدم خدمة استراتيجية للبلاد".

وسيخفف المشروع من عبء الملاحة البحرية في مضيق البسفور.

يذكر أن مشروع "قناة إسطنبول المائية"، والتي أطلقت الحكومة التركية عليه اسم "المشروع العظيم"، هو عبارة عن مضيق اصطناعي، يصل البحر الأسود ببحر مرمرة، بهدف تخفيف حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، والضغط الكبير لحركة المرور على الجسرين المعلقين على المضيق.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن طول القناة يبلغ ما بين 40-45 كم، وعرضه على السطح يتراوح ما بين 140-150 مترا، بينما عرض القاع يصل إلى 125 مترا، بعمق 25 مترا.

المصدر: الأناضول