البيت الأبيض يلغي التصاريح الأمنية لعدد من المسؤولين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض أعد وثائق لإلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة انتقدوا ترامب أو شاركوا في التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات.

وقالت الصحيفة يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية إن الرئاسة أعدت وثائق لإلغاء هذه التصاريح التي تسمح للمسؤولين السابقين والحاليين بالاطلاع على معلومات سرية وحساسة.

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وأفادت "واشنطن بوست" بأن مساعدي ترامب ناقشوا أيضا الأوقات المناسبة لإصدار هذه الأوامر من أجل تحويل الانتباه عن الأنباء السلبية.

ووجّه مدراء سابقون لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وستة من كبار مسؤولي الاستخبارات إدانة غير مسبوقة للرئيس ترامب على خلفية قراره إلغاء التصريح الأمني لبرينان.

وفي بيان مشترك، أدان مدراء سابقون للـ"CIA" عيّنهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون على السواء، بينهم روبرت غيتس وجورج تينيت وبورتر غوس وليون بانيتا وديفيد بترايوس، قرار ترامب إلغاء التصريح الأمني لبرينان.

كما عبر عشرات من المسؤولين السابقين في الاستخبارات عن دعمهم للبيان.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريح الأمني الممنوح لمدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، أحد أشد منتقديه، وبرر البيت الأبيض إلغاء التصريح الأمني لبرينان، بسلوكه "الخاطئ".

وأقر الرئيس الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جرنال"، بأن القرار صدر بسبب انتقاداته وتصريحاته حول وجود روابط بين روسيا وحملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016.

المصدر: أ ف ب