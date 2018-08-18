رئيس ناميبيا: يطالبون الأفارقة بما لا يطالبون الآخرين به

رفض الرئيس الناميبي حاج غينغوب السبت، الانتقادات المتصلة بانعدام التناوب الديمقراطي في القارة، معتبرا أن العالم يطلب من الأفارقة ما لا يطلبه من الآخرين.

وقال غينغوب الذي تستضيف بلاده قمة إقليمية لإفريقيا الجنوبية، في حديث لإذاعة RFI الفرنسية، ردا على سؤال عن التناوب السياسي في إفريقيا حيث يتمسك القادة بالسلطة: "إن لدى الناس موقفا حيال إفريقيا.. يريدون أن يفعل الأفارقة أمورا لا يطلبونها من الآخرين".

وأضاف ساخرا: "ليس في الولايات المتحدة سوى حزبين.. الفلسفة نفسها.. ولماذا لا يوجد شيوعيون أو اشتراكيون هناك؟".

وتابع: "نحن ناضلنا 27 عاما في المنفى.. الآن، أنا في السلطة منذ 3 سنوات بالضبط، وإذا ما استمر الشعب في قول نعم لي فأين المشكلة؟".

على صعيد آخر نفى الرئيس الناميبي أي تورط في عملية الشراء المثيرة للجدل في 2007 لشركة أورامين الكندية المنجمية من قبل شركة أريفا الفرنسية الرائدة السابقة على الصعيد النووي، ورفض الإدلاء بأي شهادة محتملة أمام هيئة قضائية فرنسية، فيما فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في القضية.

المصدر: أ ف ب