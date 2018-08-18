إيران تختبر صواريخ متطورة من صنعها وتركبها على إحدى سفنها

أعلنت البحرية الإيرانية عن تزويد إحدى سفنها الحربية وللمرة الأولى، بمنظومة دفاع صاروخي قصيرة المدى حديثة ومحلية الصنع.

وحملت المنظومة الجديدة اسم "كمند الإيرانية" وهي تشبه في هيكلها وقدراتها رشاش "فالانكس" الآلي الذي تصنعه شركة "رايثيون" الأمريكية وتزود به السفن لتدمير الصواريخ المعادية.

وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي لوكالة "تسنيم" أن "الاختبارات الساحلية والبحرية التي أجريت على المنظومة الجديدة تمت بنجاح، قبل تركيبها على إحدى السفن الحربية على أن يتم تزويد سفينة ثانية بها قريبا".

إقرأ المزيد

وأوضح أن منظومات الدفاع القريب عموما تطلق النار على أي هدف عند اقترابه لمسافة كيلومترين، ويتراوح عدد الطلقات التي تطلقها هذه المنظومات بين 4000 و7000 في الدقيقة، مشيرا إلى أن "منظومة "كمند" إيرانية الصنع وتعمل بنفس الكفاءة".

جدير بالذكر أن طهران تعمل على تطوير صناعة الأسلحة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العتاد العسكري، وذلك لعدم قدرتها على استيراد أي أسلحة نظرا للحظر والعقوبات الدولية عليها.

المصدر: وكالات